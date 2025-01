Nottingham Forest-Liverpool, il pronostico di una sfida ad alta... quota

Segnano entrambe? Ecco la quota dell'esito Goal

I “Reds” vengono da sei “Over 2,5” di fila mentre i “Forest” hanno collezionato 4 “NoGoal” nelle ultime 4 giornate. Probabile una inversione di tendenza con il “Goal” possibile protagonista. Almeno una rete per parte al City Gound paga 1.68 optando per Cplay, 1.65 per Bwin e 1.60 per BetFlag. Va sottolineato come proprio il Forest sia l'unica squadra contro cui il Liverpool abbia finora perso nel corso del campionato. La doppia chance 1X si gioca a 2.10 su Cplay, Betsson e Begamestar.