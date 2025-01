Pronostico Leverkusen-Mainz, l'esito che vale quota 1.87

Bayer, un esito va per la maggiore

Tra quelle odierne spicca Leverkusen-Mainz, match tra due delle squadre più in forma di fine 2024 e inizio 2025. Le “Aspirine” hanno perso a Lipsia alla seconda giornata e dopo, nei 14 turni successivi, hanno vinto 9 volte pareggiando nelle altre 5 occasioni. Se ci si ferma invece alle ultime 9 giornate si scopre che il Leverkusen ha messo insieme 21 punti mentre il Mainz... 20. Per l’undici guidato da Xabi Alonso si contano anche 14 “Goal” in 16 turni, un esito che potrebbe farsi vedere anche stasera alla BayArena. La quota è di 1.87 per Cplay, 1.85 per BetFlag e Planetwin.