Pronostico Inter-Bologna, nerazzurri favoriti ma il Goal...

Comparazione quote: esito Goal

Per portarsi, almeno provvisoriamente, a meno uno dai partenopei c’è da battere una compagine emiliana che nelle ultime due giornate ha messo insieme soltanto un punto ma in precedenza ne aveva conquistati ben 10 in 4 gare. I nerazzurri vengono invece da una striscia di vittorie in campionato lunga sei incontri prima dei quali c’è stato il mezzo stop interno (1-1) proprio contro i primi della classe. Sulla carta la compagine di Inzaghi pretende i favori del pronostico (anche le quote la vedono in questo modo) ma, volendo trovare un esito alternativo, si può provare a considerare che il Bologna, in 18 turni, non è andata a segno soltanto 3 volte. Potrebbe starci il “Goal”, offerto a 1.90 da Cplay, Begamestar e Lottomatica, a 1.88 da Planetwin.