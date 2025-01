Copa del Rey, quote ok per Athletic Bilbao e Real Sociedad

Ancora le coppe nazionali in evidenza e stavolta tocca alla Spagna proporre unzetto di ottavi di finale. Nel tardo pomeriggio sono due le sfide in programma con la Real Sociedad che ospita il Rayo Vallecano in un match tra due squadre che hanno l’Under 2,5 in evidenza. Il Rayo ha fatto registrare questo esito nelle ultime sei trasferte mentre l’undici basco ne ha complessivamente collezionati 15 in diciannove turni di campionato. Doveroso però sottolineare come alla prima giornata de LaLiga era in programma proprio Real Sociedad-Vallecano e in quella occasione finì 2-1 per gli ospiti (uno dei quattro Over 2,5 fatti registrare dall’undici di San Sebastian è stato visto proprio lì). L’ultima annotazione riguarda dieci “NoGoal” di fila che sempre la Real Sociedad ha collezionato nelle ultime dieci esibizioni di campionato.