Juventus-Milan, atto terzo: ecco che sfida sarà per Thiago Motta e Conceiçao

Juve, l'ultima volta a secco in campionato? Contro il Milan!

I bianconeri proveranno a sfruttare il fattore campo, contando su una tradizione decisamente favorevole come documentano le statistiche riportate da Lottomatica.Sport. Come sta il Milan? Ha colto un risultato positivo a Como (1-2 in rimonta) ma la prestazione è stata decisamente rivedibile. Le assenze dovute a squalifiche (Morata) e infortuni (Thiaw e, con molte probabilità, Pulisic) rischiano poi di complicare i piani di Conceiçao, protagonista morale del trionfo rossonero in Supercoppa italiana. In quell’occasione altre “diavolerie” alias ribaltoni, a farne le spese è stata anche la Signora, che inizialmente aveva provato la fuga con Yildiz. In campionato, invece, al Meazza, uno scialbo 0-0 con più cartellini (5) che tiri in porta (3). Curiosità, quella è stata anche l’ultima occasione in cui, in Serie A, la squadra di Thiago Motta non è riuscita a segnare.

Il Milan ha, tra gli altri, un problema da risolvere. L’ultima volta che è andato in vantaggio al riposo è datata 30 novembre, contro l’Empoli. Poi, nella maggior parte dei casi, è uscito fuori alla distanza. Una modalità diesel che ha risvolti come detto positivi, che coincidono con la capacità di capovolgere l’esito di una partita, ma anche negativi. Per Conceiçao, come del resto per Thiago Motta, c’è tanto lavoro da fare per riportare il Milan ad alti livelli.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.