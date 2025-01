Pronostico Roma-Genoa, migliori quote e consigli per le scommesse

Roma in vantaggio al riposo? Ecco quanto paga

Nelle ultime tre esibizioni all’Olimpico la Roma ha fatto registrare altrettante vittorie ma anche il Genoa nelle ultime 5 trasferte ha collezionato la bellezza di 3 vittorie e 2 pareggi. Una annotazione che non può mancare, soprattutto per i rossoblù, è quella relativa alle reti visto che i liguri ne hanno fin qui realizzate soltanto 17 in 20 partite (incassandone 27) mentre la Roma ne ha messe a segno 28 subendone 26.

Entrambe le squadre prediligono l’Under 2,5 (11 la Roma e 12 il Genoa) mentre sempre la Roma fa registrare 6 “NoGoal” in casa e sempre il Genoa fa registrare 7 “NoGoal” in trasferta. Volendo poi valutare qualche dato meno evidente si può aggiungere qualcosa relativo ai primi tempi. La formazione guidata da Patrick Vieira non fa registrare il segno “1” a metà gara da 11 partite consecutive (il che significa che non va al riposo in svantaggio in trasferta e non chiude la prima frazione di gioco avanti nel punteggio in casa) e in 20 incontri di campionato soltanto due volte, in casa (all’esordio contro l’Inter e poi contro il Cagliari), ha fatto registrare il “Goal primo tempo”. Per la cronaca va detto che gli unici due segni “1” al 45’ all’attivo, il Genoa li ha visti uscire nelle trasferte contro Atalanta prima e Lazio poi. Per le quote i favori del pronostico sono per l’1 ma, a questo punto, stuzzica anche l’idea dell’1 primo tempo: quota 2.00 su Cplay, Begamestar e StarYes.