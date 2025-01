Pronostico Sampdoria-Cesena, Under 2,5 oppure Over? Per le quote...

Aria di Under a Marassi

Uno “score” modesto ma di livello se confrontato con quello della Sampdoria che non riesce a vincere da ben undici partite consecutive (in quest’ambito ha collezionato sette pareggi e quattro sconfitte). Un dato sul quale le due squadre si trovano invece pienamente d’accordo è quello relativo agli “Under 2,5”. Sia i liguri che i bianconeri ne hanno collezionati finora 12 con la Sampdoria che lo ha fatto registrare nelle ultime cinque gare disputate e il Cesena nelle ultime quattro. Al Ferraris si affrontano due formazioni che, almeno finora, in attacco non hanno dimostrato di essere macchine da guerra (24 le reti messe a segno in 21 giornate da Coda e compagni contro le 27 realizzate dai loro avversari) e allora per questo anticipo della 22ª giornata si può provare a partire con l’Under 2,5: quota 1.52 per Cplay, 1.50 per Planetwin e Zona Gioco.