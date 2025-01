Ligue 1, i pronostici delle partite di stasera

Dalla nostra Serie B ci si sposta Oltralpe per dare un’occhiata ai due incontri di Ligue 1 in programma. Si parte alle 19 con Montpellier-Monaco e qui l’undici del Principato affronta l’ultima della classe che è letteralmente precipitata in fondo alla classifica e comincia a vedere la salvezza come un miraggio. Il Montpellier, come se non bastasse, ha anche subìto la bellezza di 42 reti (peggior difesa del campionato) e anche questo dato aiuta a rafforzare i favori del pronostico indirizzandoli verso il segno “2”. Per la cronaca i monegaschi non vincono da tre turni di fila (due pareggi con in mezzo un ko casalingo, che ci può stare, con il PSG) e questa sembra l’occasione giusta per tornare al successo. Segno 2 a 1.56 sulla lavagna Cplay, a 1.55 su Eurobet e Snai.