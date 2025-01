Pronostico Eintracht-Dortmund ed Espanyol-Valladolid, quote e consigli

Anticipo di gran lusso in Bundesliga con il Borussia Dortmund ospite dell’Eintracht Francoforte. I gialloneri si presentano a questo appuntamento con 14 esiti “Goal” all’attivo in 17 giornate di cui 7 fatti registrare nelle 8 trasferte disputate. Anche l’Eintracht non disdegna questo esito (sono 12 per lui) per cui il “Goal” si può provare ancora: è reperibile a 1.45 sul bookmaker Cplay, a 1.42 su Bwin e a 1.40 su Zona Gioco.