Pronostico Fiorentina-Torino, puntate aperte sul numero di gol segnati. E Kean...

Fino all'8 dicembre la Fiorentina era in piena corsa per lo Scudetto ma da quel momento in poi - un pareggio e quattro sconfitte - c'è stata un'involuzione tale da far sembrare irraggiungibile l'obiettivo "primo posto". Non sta meglio il suo avversario di turno, il Torino : una sola vittoria nelle ultime 11 giornate. Vincere è dunque una priorità per viola e granata , di fronte nel lunch match domenicale del Franchi .

Comparazione quote: Multigol 2-3

I ragazzi di Vanoli non sono riusciti a segnare negli ultimi tre scontri diretti con i viola, da quattro invece si ripropone l'Under 2,5. Vale la pena evidenziare qualche dato relativo ad altri esiti di scommessa. In casa la squadra di Palladino non ha ancora fatto registrare la somma gol 2 mentre il Toro, in trasferta, è senza somma gol 3.

Inoltre, nelle ultime otto gare giocate dai piemontesi la squadra "ospitante" non ha mai vinto e quindi in questo periodo non si è mai visto il segno "1". Detto che ognuno può utilizzare questi spunti come meglio crede, una giocata possibile in Fiorentina-Torino può essere il Multigol 2-3. Un'opzione che i bookmaker Cplay, Eurobet e Sisal offrono al doppio della posta.

Kean graffia (anche) i granata? La quota marcatore dell'ex Juventus

Moise Kean ha segnato 11 gol in campionato, uno di questi alla "sua" Juventus. L'ex bianconero andrà a segno anche contro il Toro? Secondo i bookmaker un sigillo dell'attaccante della nazionale azzurra vale 2.75, quota che sale a 10 per un'eventuale doppietta.