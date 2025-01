Serie A, ecco il pronostico di Como-Udinese

La 21ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo Como-Udinese . Tanti applausi ma zero punti per i lariani, rimontati dal Milan nel recupero di campionato disputato martedì . Per i friulani un punto che va stretto, per quanto di buono fatto vedere contro l' Atalanta di Gasperini . Con queste premesse, è lecito attendersi una sfida emozionante al Sinigaglia (lunedì ore 20.45).

La statistica (e non solo) suggerisce...

Numeri quasi in fotocopia per Como e Udinese con riferimento al rendimento casa/fuori. I lombardi nel loro stadio hanno segnato 13 gol incassandone 15, i friulani in trasferta ne hanno realizzati 12, subendone sempre 15. Merita risalto la predilezione mostrata dal Como per la somma gol 2 mentre sponda Udinese spicca il ritardo del segno "1", assente nelle sue ultime 8 partite di campionato. Il che vuol dire, può essere opportuno ricordarlo, da 8 gare di fila l'Udinese non ha mai vinto in casa nè perso in trasferta.

Il Como visto contro il Milan può mettere in difficoltà l'Udinese e, perchè no, anche vincere. Il segno 1 si gioca a 2.03 su Cplay e Begamestar, a 2 su Snai e a 1.99 su Eurobet.