Bruges-Juventus, che quota per il "2" bianconero! Tra Under 2,5 e Over i bookie...

Alla Juventus tocca la trasferta in Belgio sul campo del Bruges che pure è ancora in corsa per la qualificazione (ha soltanto un punto in meno rispetto ai bianconeri).

Juve favorita ma...

Per la “Vecchia Signora” in questa competizione 9 reti realizzate e 5 subìte mentre il Bruges ha 6 reti all’attivo e 8 al passivo. La Juventus per le quote parte favorita (anche se il “2” paga più del doppio) ma con questi totali forse è l’Under 2,5 l’esito che si lascia preferire. L'offerta dei bookmaker Cplay e Sisal è pari a 1.65, a 1.64 invece sulla lavagna Zona Gioco.