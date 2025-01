Milan a caccia della “quinta”, carica Lautaro per l'Inter a Praga: e Psg-Manchester City...

Quattro vittorie consecutive non bastano. Il Milan deve mettere la “quinta” (evento capitato già due volte nella storia del Diavolo), stasera contro il Girona , per scalare posizioni in classifica. Al Meazza arriva una squadra (un successo e cinque sconfitte) che ha molta meno esperienza rispetto ai rossoneri , decisamente favoriti per la vittoria secondo gli esperti SisalTipster . L’affermazione casalinga del Milan si attesta sul 66%, il blitz dei catalani scende invece al 14%. Solo quattro le reti segnate dal Girona in questa edizione del torneo, è indicata al 44% l’eventualità che al Meazza la squadra ospite possa restare a secco di gol. La “fase campionato” di Champions League è agli sgoccioli e la tensione può giocare brutti scherzi, tanto che un cartellino rosso a San Siro è proposto al 22%. Cartellino rosso che di tanto in tanto viene “raccomandato” all’arbitro dal Var : al 31% la possibilità che il tedesco Stieler venga richiamato almeno una volta a bordo campo per la revisione al monitor. Mister Conceiçao punta sulla voglia di riscatto dei suoi uomini dopo la prova opaca contro la Juventus e a suonare la carica potrebbe essere Rafa Leao, marcatore al 36% . Sarebbe il terzo gol consecutivo in Champions per il portoghese. Sponda Girona Bryan Gil , gol o assist al 26% , proverà ad illuminare i suoi, reduci dal brutto ko interno in campionato contro il Siviglia.

Sparta Praga-Inter, cechi senza difesa

Battere lo Sparta Praga per sigillare l’approdo alla fase ad eliminazione diretta per la quarta stagione consecutiva. Questo l’obiettivo dell’Inter contro un avversario reduce da quattro ko di fila in Europa, quasi tutti pesantissimi nel punteggio. Simone Inzaghi vuole ripartire dopo la scialba prestazione di Leverkusen in cui la sua squadra ha rimediato il primo ko e incassato il primo gol della sua campagna europea. Il campionato ceco è ancora ai box per la pausa invernale, fattore che potrebbe penalizzare ulteriormente i cechi la cui difesa (18 gol al passivo) non è esattamente imperforabile. Per lo Sparta Praga solo un 11% di chances di vittoria per gli esperti SisalTipster mentre all’Inter un ben più consistente 70%. In nove delle ultime dieci trasferte nerazzurre, tra campionato e Champions, almeno una squadra non ha segnato: almeno una squadra a secco all’epet Arena è un’ipotesi al 49%. Un’autorete si materializzerà all’11% mentre è accreditato di un 48% di possibilità il fatto che nel corso del match possa tremare almeno una volta un palo o una traversa. Nelle fila dell’Inter Lautaro, gol al 40%, si è ritrovato e non vuole certo fermarsi al cospetto dello Sparta Praga in cui il nigeriano Olatunji (2 gol e un assist), marcatore al 18%, rappresenta forse la principale insidia.

Psg-Manchester City: quasi un dentro o fuori

Psg-Manchester City vale minimo un quarto di finale di Champions League. Ma col blasone non si vincono le partite, perciò entrambe dovranno sudare per guadagnarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. La classifica del super girone, infatti, le vede assai lontane dalle prime otto posizioni. Il Psg conta sulla spinta del pubblico del Parco dei Principi, dove quest’anno ha fatto festa solo l’Atletico Madrid. Il Manchester City però ha vinto tre degli ultimi quattro precedenti con i francesi, tutti terminati con due o tre reti totali. Gli esperti SisalTipster vedono il Psg vincente al 39%, di poco favorito rispetto agli inglesi (35%). Vietato fare calcoli, ad entrambe i tre punti servono come il pane e la comune urgenza può favorire lo spettacolo: al 61% un confronto con tre o più reti totali. Spettacolo che potrebbe far rima con Ribaltone (al 16%), ovvero la vittoria di una delle due squadre dopo essersi trovata in svantaggio. Vista la parata di stelle sotto la Tour Eiffel non è impensabile che ci possa scappare un gol da fuori area, ipotesi al 30%, mentre un calcio di rigore è proposto al 33%. Aspettando il neo acquisto Kvaratskhelia (che non potrà disputare neanche l’ultimo match della fase campionato), il Psg di Luis Enrique si affida ai gol di Gonçalo Ramos, marcatore al 33%, che proverà a non sfigurare nella sfida a distanza con il titanico Erling Haaland (marcatore al 45%) fresco di rinnovo extra-large con il Manchester City fino al 2034.

Feyenoord-Bayern, Harry Kane in cerca del gol numero 35 in Champions

Da Feyenoord-Bayern è lecito aspettarsi reti e spettacolo: entrambe fanno registrare una media gol che supera i 4 a partita (4,8 per la precisione quella messa a referto dagli olandesi). Squadra imprevedibile il Feyenoord, capace di perdere 0-4 contro il Bayer Leverkusen (altra tedesca) e di pareggiare per 3-3 (rimontando da 0-3) col Manchester City. La maggior qualità del Bayern, vittorioso al 67%, è in grado di fare la differenza secondo gli esperti SisalTipster. Per gli olandesi chances di conquistare i tre punti fissate al 15%. Partita quasi decisiva per entrambe, altro elemento che dovrebbe favorire lo show: al 51% almeno una rete per parte e tre gol totali nel match. Nell’era delle cinque sostituzioni aumentano le possibilità di assistere ad un gol di un giocatore subentrato dalla panchina: al 35%. Nelle fila del Bayern l’osservato speciale è Harry Kane: se dovesse scendere in campo sarebbe la 50ª presenza in Champions e con l’occasione potrebbe festeggiare il gol numero 35: al 53%. Santiago Gimenez è pronto come sempre a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco olandese: al 30% un suo gol ai tedeschi.

Arsenal-Dinamo Zagabria, che debutto per Fabio Cannavaro contro i Gunners

L’Arsenal per ipotecare gli ottavi, la Dinamo Zagabria per non scendere dal treno playoff. Sono cinque i punti in classifica che separano inglesi (13) e croati (8), nel complesso positivi ma umiliati con un pesante 9-2 dal Bayern Monaco. L’Arsenal ha vinto le sue ultime due gare di Champions con uno scarto di almeno tre gol, se lo facesse per la terza volta di fila sarebbe un record per il club in questo torneo. Sulla “semplice” vittoria da parte dell’Arsenal, comunque, gli esperti SisalTipster non hanno dubbi: è all’86%, contro il 4% previsto per il colpaccio della Dinamo a Londra. L’Arsenal proverà a mettere le cose in chiaro fin da subito e il vantaggio degli inglesi a metà gara è un’ipotesi concreta: al 63%. La sfida segna il debutto ufficiale di Fabio Cannavaro alla guida dei croati, vale un 25% un esordio con cartellino giallo per il Campione del mondo di Germania 2006. Gabriel Martinelli ha sbloccato Arsenal-Aston Villa di Premier League, il brasiliano (gol o assist al 61%) è uno dei possibili protagonisti della sfida di stasera. Sandro Kulenovic (3 gol finora) si è rivelato l’arma in più della Dinamo Zagabria, al 26% l’ipotesi che possa incidere con rete o assist.