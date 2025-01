Pronostico Milan-Girona, quanto vale il segno "1" per i bookmaker

Il Milan ha cambiato allenatore, si è aggiudicato la Supercoppa , ma procede sempre a corrente alternata. In Champions ha l’opportunità di andare avanti (in classifica ha 12 punti frutto di quattro vittorie e due ko) ma a patto che non ci siano distrazioni.

Milan favorito

La sfida di stasera contro il Girona (che di punti ne ha soltanto tre ed è praticamente fuori anche dalla qualificazione per i sedicesimi) impone la vittoria, unico risultato utile per sperare anche in un biglietto per “direttissima” agli ottavi. Il segno “1” è fondamentale e ci può senz’altro stare: vale 1.56 per Cplay, 1.53 per Snai e 1.52 per Zona Gioco.