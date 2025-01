Pronostico Feyenoord-Bayern Monaco, ecco l'opzione che si lascia preferire

Anche il match tra Feyenoord e Bayern mette in palio punti importanti. La corazzata tedesca è ancora fuori dalle prime 8 mentre gli olandesi potrebbero correre il serio rischio di essere buttati fuori dalle prime 24.

Il Feyenoord cerca l'impresa ma...

Una situazione che quindi, pure nella sfida di Rotterdam, dovrebbe permettere di assistere a una gara in grado di fare scintille (da non dimenticare anche il discorso differenza reti che, probabilmente, risulterà determinante per qualcuna) e il Bayern, che di reti ne ha già messe a segno 17 (contro 8 subìte), proverà a incrementare ulteriormente il suo bottino di gol. Il Feyenoord di reti ne fa (14 all’attivo) e ne prende (è a quota 15) e proverà a resistere agli attacchi di Muller e compagni. Bisognerà vedere se riuscirà nell’impresa che, sulla carta, appare però davvero ardua. Il segno “2”, alla fine, è quello che sembra pretendere maggiore considerazione: la vittoria bavarese paga 1.36 su Cplay, 1.33 invece su Bwin e Snai.