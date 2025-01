Pronostico Porto-Olympiakos, per le quote il match chiama...

Comparazione quote: segno 1

Le due squadre, a 180 minuti dalla fine di questa prima fase, si trovano ad una lunghezza (i portoghesi) e a due lunghezze (i greci) dall’ultimo posto utile per accedere ai sedicesimi di finale. Evidente, quindi, che chi stasera dovesse perdere vedrebbe ridursi notevolmente le chances di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Il Porto in sei partite ha equamente distribuito i risultati conseguiti. Due vittorie, due pareggi e due sconfitte (entrambe in trasferta, Bodo/Glimt prima e Lazio poi). I lusitani in casa hanno quindi messo insieme ben 7 degli 8 punti all’attivo (all’Estadio do Dragao in Europa sono imbattuti) mentre l’Olympiakos ha una sconfitta in meno ma un pareggio in più e, soprattutto, ha realizzato soltanto 5 reti incassandone... 3.

Con la vittoria la formazione di casa farebbe un bel salto in avanti verso la conquista della qualificazione e, sembrando anche superiore per organico e gioco, il segno “1” sembra in grado di farsi vedere. La vittoria dei lusitani si può giocare a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.60 su Snai e a 1.59 su Zona Gioco.