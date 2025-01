Pronostico Las Palmas-Osasuna, un esito paga più del triplo ed è...

Pareggio in vista? Ecco le quote

Detto che la formazione di casa è solo a +3 dalla terz’ultima e che l’undici di Pamplona viaggia a metà classifica bisogna però aggiungere che l’Osasuna manca all’appuntamento con la vittoria da 8 partite di fila nelle quali ha messo insieme 3 sconfitte e 5 pareggi. Proprio i pareggi sono l’elemento caratteristico dell’undici ospite visto che, insieme a Getafe e Rayo, ne ha fin qui collezionati 8 meritandosi l’appellattivo di “regina dell’X”.

Il Las Palmas nelle ultime 13 esibizioni ha diviso la posta soltanto una volta (quattro giornate fa 0-0 in casa della Real Sociedad) e nell’ultima in casa è andata ko contro il Getafe. Ipotizzare due sconfitte interne consecutive appare improbabile e allora spazio all’X, sempre difficile ma qui non impossibile: vale 3.10 per Cplay e Lottomatica, 3.05 per Eurobet.