Quote e pronostico di Torino-Cagliari, occhio al"ritardo"dei granata

Vince il Toro? Ecco il parere dei bookie

Se si guardano infatti le ultime esibizioni si scopre che il Toro nelle ultime 12 giornate ha vinto soltanto una volta (a Empoli) ma nelle ultime 7 esibizioni è andato ko soltanto 1 volta (in casa contro il Bologna). Per il resto ben 5 pareggi (gli ultimi 2 contro Juventus e Fiorentina) che, appunto, dimostrano che i mezzi ci sono ma non si riesce a sfruttarli a dovere per portare a casa l’intera posta in palio. Il Cagliari, al contrario, dopo un blackout di 4 sconfitte di fila (che seguivano ad una mini striscia positiva di 5 punti in 3 partite) ha infilato un altro mini blocco di ottimi risultati conquistando 2 vittorie e 1 pareggio (a San Siro contro il Milan) nelle ultime 3 esibizioni. Altri 7 punti che hanno permesso agli isolani di allontanarsi dalla zona retrocessione mettendo un paio di lunghezze di distanza dalla terz’ultima e portandosi, allo stesso tempo, a -2 dal Torino.

Una situazione di classifica che aggiunge pepe ad un match che già presentava diversi motivi di interesse. Sotto il profilo dei principali esiti di scommessa sia Torino che Cagliari (con 10 e 11 degli uni e degli altri) non fanno troppa differenza tra “Goal” e “NoGoal” mentre, soprattutto i granata, prediligono l’Under 2,5 (14 di cui 8 in casa) rispetto all’Over. Per la cronaca bisogna anche aggiungere che da 9 partite Adams e compagni non fanno registrare il segno “1” (non vincono in casa ma non perdono neanche in trasferta). Un ritardo che potrebbe anche azzerarsi stasera e allora da provare l’1 con l’Under 2,5 in abbinamento o in alternativa.Quanto vale l'1 del Toro? 2.13 per i bookmaker Cplay e Begamestar, 2.10 per Bet365 e 2.05 per Snai. L'Under 2,5 invece è pagato 1.61 da Cplay, 1.60 da Zona Gioco e 1.57 da Bwin.