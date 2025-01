Pronostico Como-Atalanta, sarà show tra Fabregas e Gasperini? Cosa dicono le quote

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

All'andata vinse 3-2 il Como, è stata una delle 4 sconfitte rimediate in questo campionato dai bergamaschi che per il resto hanno messo insieme 13 vittorie e 4 pareggi.

Al Sinigaglia la squadra di Fabregas ha conquistato 15 dei suoi 22 punti totali e, sempre in casa, il Como ha messo da parte 7 esiti Goal in 10 esibizioni. Sono 13 in totale le partite incui il Como ha segnato e subìto almeno una rete, dato che fa il paio con quello dell'Atalanta: 13 Goal in 21 giornate. L'ipotesi che in questa sfida possano segnare entrambe vale 1.68 per Cplay e Begamestar, 1.66 per Bwin e 1.62 per Planetwin.