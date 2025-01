Sinner o Zverev, chi vince gli Australian Open? Ecco le quote dei bookmaker

Rod Laver Arena di Melbourne, alle 9.30 (in Italia) di domenica mattina prenderà il via la finale degli Australian Open. Di fronte ci saranno Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica del torneo, e Alexander Zverev, numero 2 del Ranking ATP, mai vittorioso in un torneo Major. Ecco chi vincerà secondo i bookmaker, prima uno sguardo ai precedenti.