Lazio-Fiorentina, Castellanos o Kean? Per le quote vincerà...

Domenica sera all'Olimpico di Roma (ore 20.45) va in scena Lazio-Fiorentina . Una sfida molto attesa e importante per i biancocelesti , quarti in classifica, come pure per i viola , a secco di successi da sei giornate (due pareggi e quattro sconfitte).

Lazio, da nove gare di fila manca...

La Lazio vista contro Verona e (in Europa League) Real Sociedad, complice il fattore Olimpico, parte favorita su una Fiorentina che in trasferta non vince dal 24 novembre, 2-0 al Como. La vittoria biancoceleste è pagata 2.02 da Cplay e Begamestar, 1.99 da Zona Gioco e 1.95 da Snai. Il 2 viola vale 3.85 per Goldbet e Lottomatica, 3.80 per Eurobet. Da segnalare che nelle partite casalinghe della Lazio, in campionato, si è sempre visto almeno un esito tra Goal e Over 2,5. Almeno tre reti totali all'Olimpico (Over 2,5) si trovano a 1.94 su Cplay, a 1.90 su Bwin e Planetwin.

Per chi cerca opzioni a quota ancora più alta, vale la pena segnalare che la Lazio non fa registrare il "Goal primo tempo" da nove giornate di fila. Tale opzione nella promettente sfida dell'Olimpico vale mediamente 4.40 volte la posta.