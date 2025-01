Chi vince il derby Venezia-Verona? Un paio di esiti spiccano sugli altri

Il primo dei due posticipi di Serie A in programma oggi è Venezia-Verona , ovvero penultima contro terz’ultima e basta questo a spiegare perché la posta in palio al Penzo è altissima.

Gli esiti da tenere in considerazione nel derby veneto

Ai padroni di casa la vittoria serve per avvicinare quella ospite (portandosi a -1) mentre per gli scaligeri i tre punti permetterebbero loro di scavalcare diverse squadre collocandosi in una posizione migliore sotto il profilo psicologico. Se ci si ferma a guardare soltanto le ultime 7 esibizioni di Venezia e Verona si scopre che, pur in maniera diversa, entrambe hanno complessivamente conquistato 7 punti. I lagunari ci sono riusciti grazie a 1 vittoria e 4 pareggi, gli scaligeri grazie a 2 vittorie e 1 pareggio. Sono soltanto 19 le reti realizzate dai neroverdi (neanche una di media a partita) ma anche il Verona non ha fatto granché di meglio (24 reti all’attivo) ma, mentre il Venezia ne ha subìte “soltanto” 34 il Verona ne ha addirittura 47 al passivo (peggior difesa del campionato).

Il Venezia viene da 4 esiti “Under 2,5” consecutivi, il Verona da 3 “NoGoal” di fila. Da segnalare che i gialloblù in trasferta non hanno ancora mai pareggiato e allora, provando a tirare le somme, proprio l’X potrebbe meritare un pizzico di attenzione ma, ancor di più, l’Under 2,5 che qui appare come un esito molto attendibile. Un match con massimo due reti totali è offerto a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Bwin. Il pareggio è quotato a 3.30 da Cplay, a 3.25 da Sisal e a 3.20 da Bwin.