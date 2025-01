Pronostico Genoa-Monza, Miretti contro Maldini: ecco cosa giocare

La 23ª giornata di Serie A si chiude con Genoa- Monza . E se il Genoa sembra avere qualche preoccupazione in meno non si può certo dire lo stesso per i brianzoli che, ultimi, hanno bisogno di punti per cercare di risalire.

Comparazione quote: esito Goal

Il primo elemento da evidenziare riguarda il Genoa visto che i rossoblù da ben 12 partite consecutive non fanno registrare l’1 alla fine del primo tempo (niente vantaggio in casa al 45’ ma neanche sotto in trasferta all’intervallo). Se poi si considera che gli unici due “1” al 45’ i liguri li hanno fatti registrare in casa di Lazio e Atalanta significa che finora, al Ferraris il Genoa non ha ancora mai chiuso la prima frazione di gioco avanti nel punteggio.

Occhio. Per il Monza 9 “Goal” nelle ultime 9 gare. Un esito possibile anche stasera: 2.04 l'offerta di Cplay, 1.98 quella di Bwin e 1.96 per Planetwin.