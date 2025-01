Barcellona-Atalanta show, la Juve ritrova l'ex Di Maria: l'analisi delle euro-sfide delle italiane

Barça-Atalanta, che spettacolo

L’Atalanta (18 gol fatti e 4 subìti) chiude facendo visita al Barcellona: una sfida senza... precedenti. Trasferta a dir poco impegnativa ma gli spagnoli, al pari del Liverpool, sono già qualificati agli ottavi. Ciò non vuol dire che faranno sconti (c’è pur sempre un secondo posto in classifica da difendere) tanto che, secondo gli esperti SisalTipster, sarà vittoria del Barça al 55% mentre il blitz orobico (che garantirebbe a Gasperini un posto negli ottavi) scende al 22%. Le partite giocate dagli spagnoli in Europa sono state un inno allo spettacolo, nelle ultime tre euro-sfide della Dea ci sono stati 17 gol. Ecco perchè sono previste almeno tre reti totali, al 70%. Contro il Benfica il Barça ha vinto una gara che sembrava già persa, rimontando da 2-4 a 5-4. Un altro Ribaltone in Barcellona-Atalanta è proposto al 19%. Almeno un legno colpito (palo o traversa) è invece al 48%. Per sfortuna della Dea sono del Barcellona i due migliori “bomber” del torneo: Lewandowski (gol al 36%) e Raphinha (gol o assist al 26%). Lookman è out per infortunio ma l’attacco bergamasco ha comunque tante soluzioni per far male alla retroguardia blaugrana. Retegui, marcatore al 33%, è la prima scelta; occhi puntati anche su De Ketelaere, gol o assist al 42%.

Inter, almeno un punto poi testa al derby

Un punto per avere la certezza di staccare il biglietto per gli ottavi. Prospettiva piuttosto rassicurante per l’Inter di Simone Inzaghi, che stasera al Meazza ospita il Monaco. La versione europea dei nerazzurri è stata un inno alla concretezza: nelle sette gare che hanno visto protagonisti Lautaro e soci, almeno una formazione è rimasta a secco mentre in sei occasioni ci sono stati massimo due gol. Secondo gli esperti SisalTipster l’Inter non farà calcoli e, al 58%, farà suo l’incontro a discapito dei francesi, vittoriosi al 18%. Segneranno entrambe nel corso del match? Il “Sì” è al 58%, opzione ritenuta più probabile rispetto al “No”, dato al 42%. Si prospetta una serata difficile per i monegaschi contro gli attaccanti nerazzurri. Nel match potrebbe scapparci un calcio di rigore, dato al 30%. Per un gol da fuori area si scende, di poco, al 28%. Il Monaco deve fare i conti con assenze pesanti, in attacco Hutter non ha molta scelta e verosimilmente si affiderà a Embolo, marcatore al 26%. Nelle fila nerazzurre occhio alle decisioni di Inzaghi in ottica derby. Tra i più accreditati a lasciare il segno stasera c’è Marcus Thuram (gol al 40%), che ha segnato un solo gol (ma pesantissimo) in questa prima fase, permettendo all’Inter di vincere in casa dello Young Boys.

Juventus, i tre punti per salire e... sperare

l salvagente dei playoff non può accontentare una squadra come la Juventus. I bianconeri stasera cercano i tre punti contro il Benfica (21° in classifica con 10 punti, +2 di differenza reti) per provare a sgasare verso gli ottavi proprio all’ultima curva. I precedenti con i lusitani non sorridono alla Vecchia Signora, sempre sconfitta nei quattro scontri diretti in Champions League. Stasera, come detto, serve però una sterzata per ribellarsi alla storia e allontanare le nubi da Torino. Secondo gli esperti SisalTipster sarà vittoria bianconera al 41%, il pareggio è fissato al 30% con il 2 al 29%. Fondamentale sbloccare una gara del genere, con la Juventus che ci riuscirà al 49%. La partita si preannuncia ricca di episodi e il VAR potrebbe risultare protagonista almeno una volta: lo scenario è proposto al 31%. Al pari del Lilla, la Juventus è l’unica squadra ad aver ricevuto due cartellini rossi nel corso del torneo; il Benfica è a “quota 1”. Un’espulsione allo Stadium è un’eventualità fissata al 23%. Che sia titolare oppure a gara in corso, Francisco Conceiçao è un’arma importante per Thiago Motta. Il funambolico esterno conosce benissimo il Benfica avendolo affrontato con la maglia del Porto, che possa incidere con gol o assist è un’opzione al 36%. La Juve ritrova di contro il grande ex, Angel Di Maria, gol o assist al 37%. A quasi 37 anni, 1 gol e 2 assist in Champions mentre in campionato ha messo a referto 7 reti e 3 assist. Insomma, è ancora on fire...

Conceiçao per blindare gli ottavi, solo la vittoria per Cannavaro

Dopo aver vinto cinque partite di fila in Champions (ci erano riusciti solo Ancelotti e Capello) il Milan è chiamato a blindare il suo piazzamento tra le prime otto in classifica. Attenzione però, ad attendere i rossoneri c’è una Dinamo Zagabria agguerrita, che deve vincere per sperare di salire in extremis sul treno playoff. La squadra di Fabio Cannavaro viene dal ko, preventivabile, in casa dell’Arsenal. Il Milan non ha brillato ma ha vinto contro il Girona e, secondo gli esperti SisalTipster, sbancherà Zagabria al 62%. Clima infuocato al Maksimir, contesto che potrebbe infiammare gli animi e far sventolare almeno due cartellini per parte: ipotesi al 59%. Al 18% la possibilità che il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, possa ricevere un’ammonizione. Occhi puntati anche su chi parte dalla panchina, potrebbe infatti subentrare e andare a segno: al 36%. Difficilmente sbaglia una prestazione e Captain America, al secolo Christian Pulisic, proverà a incidere anche stasera: gol o assist al 54%. In Serie A ci è passato senza lasciare traccia (complici gli infortuni). La “rivincita” di Marko Pjaca, con gol o assist, è proposta al 29%.

Il Bologna per l’onore, Gyokeres vuole spingere lo Sporting ai playoff

La vittoria contro il Borussia Dortmund è stata festeggiata - giustamente - come un evento. Il Bologna non ha tuttavia chances di raggiungere i playoff di Champions, al contrario di uno Sporting Lisbona (tre ko di fila) che deve vincere per non lasciare la corsia di sorpasso libera per gli inseguitori (c’è di mezzo anche il City...). All’Estadio Josè Alvalade i biancoverdi hanno battuto Lilla e Manchester City, perdendo malamente contro l’Arsenal (1-5). Le maggiori motivazioni e il fattore campo (da inizio stagione, al 90’, lo Sporting ha perso solo due partite in casa) avvantaggiano i lusitani, favoriti al 66% secondo gli esperti SisalTipster. Il Bologna (13%) gioca per l’onore e potrebbe dare il suo contributo alla causa-spettacolo. Almeno due reti nella prima frazione sono al 40%, il Bologna che segna l’ultimo gol del match è al 27%. Nelle fila dello Sporting occhi puntati sulla stella Vyktor Gyokeres, 6 centri nel torneo: un altro sigillo si attesta sul 51%. Da uno svedese ad un olandese, che veste la maglia rossoblù. Sono fissate al 23% le chances di veder esultare almeno una volta, nel corso del match, Thijs Dallinga.