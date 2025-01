Manchester City-Bruges, il pronostico è sul "parziale/finale"

Il Manchester City , contro ogni previsione della vigilia, al momento è il primo degli esclusi (25° con soli 8 punti in classifica) ma, in questo ultimo round, riceve il Bruges che è più su di tre lunghezze (e quindi teoricamente qualificato per i sedicesimi).

City avanti al primo e secondo tempo

Non ci vuole molto ad intuire che a Guardiola basterebbe una vittoria per agganciare gli avversari e, in virtù della miglior differenza reti (+2 per gli inglesi, -2 per i belgi) superarli in classifica strappandogli anche la qualificazione. Per tale ragione anche qui ci potrebbe scappare l'accoppiata 1/1, ovvero l'1 non solo al 45' ma anche al 90'. Questo esito si gioca a 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.47 su Sisal.