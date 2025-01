Pronostico Salisburgo-Atletico Madrid, Simeone a caccia del successo contro gli austriaci

Se a Eindhoven il pareggio potrebbe mettere tutti d’accordo non si può certo dire la stessa cosa per la sfida Salisburgo- Atletico Madrid .

Secondo i bookmaker vincerà...

Gli austriaci (3 soli punti) sono già eliminati mentre gli spagnoli, a quota 15, in caso di segno “X” alla Red Bull Arena, verrebbero probabilmente agganciati a quota 16 da chi si trova a quota 13 e la differenza reti dei Colchoneros (+5) potrebbe anche non bastare per rimanere tra le prime otto.

I mezzi all’Atletico (cinque vittorie e due sconfitte finora) non mancano e, per non correre rischi, si può ipotizzare che cercherà di fare bottino pieno. Un “2” tutto sommato più che possibile e, secondo gli operatori, anche piuttosto probabile. Cplay lo offre a 1.38, GoldBet e Lottomatica a 1.40.