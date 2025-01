Roma, contro l'Eintracht tre punti per i playoff; passerella finale per la Lazio contro il Braga

Dopo la Champions tocca all’ Europa League . La Roma scende in campo all’Olimpico contro l’ Eintracht , con l’obiettivo di vincere per blindare i playoff . Non ci sono precedenti contro l’undici di Francoforte, che ha vinto il trofeo nella stagione 2021/22 ed è secondo in classifica nel super girone (terzo in Bundesliga). Difficile che i tedeschi possano scivolare fuori dalle prime otto posizioni, le maggiori motivazioni possono dunque agevolare la squadra di Ranieri . La vittoria giallorossa è al 56% secondo gli esperti SisalTipster , l’Eintracht che esce dalla Capitale con tre punti è al 19%. La Roma proverà a partire forte e chissà che il match non possa essere sbloccato nel primo quarto d’ora: scenario che si verificherà al 36%. Curiosità , i due rigori avuti a disposizione (e trasformati) dall’Eintracht sono arrivati in trasferta, uno invece a beneficio della Roma. Un penalty in questo incontro è proposto al 33% mentre sono al 36% le chances di veder esultare un giocatore subentrato dalla panchina. Stephan El Shaarawy potrebbe rivelarsi un “jolly” prezioso per Ranieri, al 37% il “Faraone” si farà notare con gol o assist. Senza Marmoush , andato ad infoltire la schiera di campioni del Manchester City, l’Eintracht perde molto là davanti. A non far rimpiangere l’egiziano ci proverà la stellina Hugo Ekitike , a segno da quattro partite consecutive tra campionato e coppe. Un sigillo del francese all’Olimpico si trova al 30%.

Lazio già agli ottavi, per i portoghesi è una finale

Per la Lazio è poco più di un’amichevole, per il Braga una “finale”. I portoghesi affrontano per la prima volta la Lazio (ma non la Roma, da cui i portoghesi sono stati battuti per 3-0 a dicembre) mentre con squadre italiane hanno ricordi poco piacevoli, avendo perso le loro ultime tre gare casalinghe. L’inerzia è dalla parte del Braga, accreditato di un 57% di possibilità di vittoria dagli esperti SisalTipster. In questa stagione la Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta, la divisione della posta all’Estadio Municipal viaggia al 23%. Il Braga deve giocare all’attacco, alla Lazio il compito di far male di rimessa. In questo contesto, potrebbe scapparci almeno un legno colpito (palo o traversa): al 48%. Un gol realizzato con un tiro da fuori area, invece, è fissato al 26%. Non ci saranno Bruma (forse il miglior giocatore del Braga) e Vitor Carvalho, entrambi espulsi nel match perso 2-1 contro il Royale Union SG. Al centro dell’attacco portoghese dovrebbe sistemarsi El Ouazzani, al 36% il secondo sigillo in Europa League del giocatore marocchino. Mister Baroni potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno e deve recuperare fiducia e condizione. Ad esempio, Tijjani Noslin, marcatore al 15%.

Ajax, vietato fallire dopo tre sconfitte di fila

Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Alle 21, in contemporanea con tutte le altre partite, va in scena un gustoso Ajax-Galatasaray. Meglio in classifica i turchi, a quota 13 punti (tre vittorie e quattro pareggi) e certi di essere una delle “magnifiche otto” a patto di battere i “Lancieri”, che devono rimpiangere i punti buttati al vento nelle ultime tre giornate (tutte sconfitte). Gli olandesi non possono più raggiungere gli ottavi per direttissima ma Farioli, che in Turchia ha allenato dal 2020 al 2023, può contare su un invidiabile score casalingo. In questa stagione, tra campionato e coppe, l’Ajax ha perso in casa solo contro la Lazio. Di contro, c’è un Galatasaray imbattuto da ben 26 incontri ufficiali: diciotto vittorie e otto pareggi. Gara oggettivamente aperta a qualsiasi risultato, secondo gli esperti SisalTipster il muso appena avanti ce l’ha l’Ajax, vincente al 38%, tallonato però dal Galatasaray, proposto al 37%. Il duello “spalla a spalla” si ripropone anche con riferimento a chi segnerà l’ultimo gol: Ajax al 48%, Galatasaray al 47%. Le statistiche dicono che i turchi fin qui hanno avuto un feeling decisamente migliore con i calci d’angolo rispetto agli olandesi. Che l’Ajax, tuttavia, possa battere il primo corner dell’incontro è al 53%, i turchi sono più indietro: al 47%. Interessante la sfida nella sfida tra Brobbey e Osimhen. Un sigillo della giovane punta dei Lancieri è al 36%, il nigeriano che timbra il cartellino per la quinta volta in questo torneo è uno scenario fissato al 45%.

Inglesi ancora imbattuti, i rumeni hanno perso solo contro i Rangers

Zoppica in campionato, va forte in Europa League dove, insieme a Lazio e Galatasaray, è l’unica squadra ancora imbattuta dopo sette partite. Il Manchester United, quarto in classifica con 15 punti, chiude questa prima fase in casa della Steaua Bucarest, ottava a quota 14 e decisa a non scendere dal treno playoff. Gli esperti SisalTipster vedono favoriti gli inglesi, al 59%, la Steaua (un solo ko nel torneo, contro i Rangers) insegue al 18%. I Red Devils tuttavia hanno fatto soffrire i loro tifosi, tanto che nelle ultime tre euro-sfide non sono mancati colpi di scena. Un Ribaltone in Steaua-Manchester United è dato al 14%, al 10% l’ipotesi che possa vedersi un’autorete. Sono cinque i gol segnati nel corso del torneo da Højlund, un altro squillo da parte dell’ex Atalanta si attesta sul 36%. Ad attaccante risponde attaccante. Nelle fila dei rumeni occhi puntati su Daniel Birligea, marcatore al 20%. É a quota 3 gol nel torneo, 2 dei quali realizzati all’Arena Nationala di Bucarest.

Twente, solo la vittoria contro il Besiktas di Ciro Immobile

Twente-Besiktas è un autentico scontro diretto in chiave playoff. Gli olandesi sono ancora in corsa grazie al successo (il primo in Europa) ottenuto contro il Malmoe. Anche i turchi si sonorilanciati battendo 4-1 l’Athletic Bilbao nella giormata precedente. Curioso come il Besiktas di Solskjaer non abbia ancora pareggiato (3 successi e 4 ko), il Twente lo ha fatto ben 4 volte. Secondo gli esperti SisalTipster più Twente (44%) che Besiktas (30%) in un match che, visto l’atteggiamento spregiudicato dei turchi (a segno in nove delle ultime dieci trasferte), potrebbe favorire lo spettacolo: almeno tre reti totali sono proposte al 59%. I giocatori delle due squadre, numeri alla mano, hanno il “cartellino facile”. Potrebbe scapparci un rosso, al 28%, gli olandesi ne hanno ricevuti fin qui giù un paio. In assenza dell’infortunato Lammers sarà la stellina Steijn, gol al 33%, a cercare di ispirare e all’occorrenza anche finalizzare la manovra offensiva del Twente. Sponda Besiktas l’esperienza di Ciro Immobile, marcatore al 36%, può fare la differenza in partite come questa.