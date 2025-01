Lecce-Parma, statistiche e consigli su cosa giocare

Non è una sfida d’alta quota ma possiede tutto ciò che serve per essere definita avvincente. L’anticipo della 23ª giornata di serie A mette di fronte Parma e Lecce che, insieme al Verona, occupano (con 20 punti ciascuno) il terz’ultimo posto in classifica.

I dati relativi ad alcuni esiti di scommessa

Si tratta di un vero e proprio spareggio salvezza tra due formazioni che negli ultimi sei turni hanno vinto soltanto una volta (gli emiliani aggiungono anche due pareggi, i pugliesi soltanto uno). Al Tardini i gialloblù hanno conquistato 12 punti mentre il Lecce, lontano da casa, di punti ne ha messi insieme 7. Interessante il dato relativo alle reti con le due squadre che hanno incassato complessivamente 79 reti (39 il Parma, 40 i salentini) con la formazione di casa che ne ha realizzate 28 e quella ospite soltanto 15. Opposti poi i dati relativi ad alcuni dei più comuni esiti di scommessa con il Parma che predilige Over 2,5 (14 di cui 7 in casa) e Goal(17dicuiben 10 in casa) e il Lecce che va più d’accordo con l’Under 2,5 (12 all’attivo di cui 7 in trasferta) e il NoGoal (14 di cui 8 lontano dal Via del Mare). Con una situazione del genere (e con la posta in palio altissima), pur assegnando agli emiliani maggiori probabilità di successo, forse si potrebbe guardare in direzione del Multigol 1-3 che sembra coprire bene le diverse abitudini dell’una e dell’altra squadra in campo. Tale opzione si gioca a 1.50 su Cplay e William Hill, a 1.48 su Eurobet.