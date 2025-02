Pronostico Atalanta-Torino, occhio ai precedenti e... ad una curiosa coincidenza

Occhio ai precedenti

L’Atalanta, terza in classifica a -7 dal Napoli capolista, riceve un Torino imbattuto da cinque giornate (quattro pareggi e una vittoria, sul Cagliari). La Dea è reduce dal match, spettacolare ma dispendioso, giocato in Champions contro il Barcellona (2-2).

Il Toro viene da quattro Under 2,5 di fila ma negli ultimi 11 precedenti tra le due squadre si sono visti almeno tre gol totali. Che possa tornare protagonista l’Under 2,5 è un’ipotesi offerta a 1.86 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Sisal. Va allo stesso tempo dato conto di una curiosità, e cioò che il Torino in campionato ha collezionato la somma gol 3 in una sola occasione: nel girone d'andata, contro... l'Atalanta!