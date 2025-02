Il pronostico di Milan-Inter: un esito sembra "vietato"

Nel pomeriggio è il turno delle due milanesi che si affrontano di nuovo dopo il recente confronto (vinto dal Milan) nella finale della Supercoppa. L’ Inter , con una partita da recuperare, ha tre punti in meno del Napoli capolista mentre i rossoneri sono decisamente più in basso ma hanno bisogno di punti per sperare ancora in un posto che vale l’Europa.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

La formazione di Simone Inzaghi, in campionato, ha finora realizzato la bellezza di 55 reti (migliore attacco del torneo) e ne ha incassate soltanto 18 (seconda miglior difesa) mentre il Milan è a quota 32 reti fatte e 23 reti subìte. Un dato statistico davvero interessante riguarda l’undici guidato da Conceiçao e, in particolare, quanto accaduto nei primi 45 minuti di gioco. Da 8 incontri consecutivi, infatti, i rossoneri chiudono la prima frazione di gioco con un risultato di parità. Una situazione che non si verifica troppo spesso e, essendo già vistosa, diventa difficile ipotizzare che possa accadere ancora.

Per le quote si parte con il “2”, come pronostico si può considerare il “Goal” ma l’X a metà gara sembra vietato. Almeno una rete per parte vale 1.71 per Cplay, 1.68 per Zona Gioco e 1.60 per Planetwin.