Pronostico Roma-Napoli, quanti gol tra Ranieri e Conte? Cosa dicono le quote

La domenica non poteva chiudersi in maniera migliore. All’Olimpico si gioca Roma-Napoli , una sfida che sembra promettere bel gioco e emozioni.

Comparazione quote: Over 2,5

I partenopei sono primi in classifica e si presentano a questo appuntamento con una striscia di 7 vittorie consecutive. La Roma, che pure non perde da sette turni (4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6), è invece fresca di qualificazione ai playoff di Europa League. Un traguardo raggiunto soltanto qualche giorno fa che, probabilmente, potrebbe anche avere ricadute su questo match visto che la formazione guidata da Antonio Conte non ha nelle gambe una fatica recente mentre quella di Ranieri potrebbe non avere ancora smaltito del tutto quella accumulata contro l’Eintracht.

Un po’ per la classifica (e forse anche un po’ per questo) le quote concedono a Lukaku e compagni qualche probabilità di successo in più. Nelle ultime esibizioni, però, sia Roma che Napoli hanno chiuso regalando Over 2,5 e Goal (nelle ultime tre i giallorossi, nelle ultime due gli azzurri) e questi due esiti, soprattutto il primo, potrebbero farsi vedere anche stasera. Almeno tre reti all'Olimpico si giocano a 2.03 su Cplay e Begamestar, a 1.95 su Bwin.