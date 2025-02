Pronostico Cagliari-Lazio, ecco un dato che fa riflettere

Cagliari ko in casa cinque volte e...

Stasera i rossoblù ricevono una Lazio che ha chiuso al primo posto la classifica della prima fase di Europa League ma in campionato ha vistosamente frenato mettendo insieme soltanto 5 punti nelle ultime 5 giornate. Per restare in zona Champions i biancocelesti non possono concedersi altri passi falsi ma la trasferta in Sardegna, proprio per la delicata situazione del Cagliari, non sarà una passeggiata.

Sono 38 le reti messe a segno dalla formazione guidata da Baroni (30 quelle subìte) a cui rispondono i sardi con 23 reti all’attivo e ben 36 al passivo. Sulla carta la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, dunque, ci sarebbero ma è doveroso sottolineare che, almeno finora, il Cagliari ha perso in casa 5 volte e in tutte e 5 le volte è andato ko senza riuscire a fare neanche una rete (0-4 con il Napoli, 0-2 con l’Empoli, 0-2 con il Bologna, 0-1 con l’Atalanta, 0-3 con l’Inter). Si tratta di un dato che fa riflettere. Per le quote la sfida potrebbe regalare il “Goal” ma se si suppone possa vincere la la Lazio... A proposito, la vittoria della Lazio è proposta a 1.94 da Cplay e Begamestar, a 1.92 da Zona Gioco e a 1.90 da Snai.