Pronostico Benevento-Monopoli, c'è un esito che va tenuto d'occhio

La chiusura spetta alla serie C che, come di consueto, propone alcuni dei suoi incontri il lunedì.

Le difese vincono sugli attacchi?

In particolare i riflettori vanno accesi sul girone C e sul big match tra Benevento e Monopoli, due delle squadre che, vista la classifica, puntano alla promozione diretta in serie B. I pugliesi sono più avanti di 2 punti rispetto ai campani che sono stati superati in virtù di una serie di risultati recenti migliori.

Il Monopoli, infatti, nelle ultime 5 giornate ha messo insieme 12 punti mentre il Benevento soltanto 8 (di cui 2 nelle ultime 3). La fase offensiva è un punto di forza sia per gli uni che per gli altri (sono 44 le reti messe a segno dal Benevento, sono 32 quelle realizzate dal Monopoli) ma, soprattutto, sono i reparti difensivi che possono fare la differenza (23 le reti incassate dai campani, soltanto 13, ovvero migliore difesa del torneo, quelle subìte dai pugliesi).

Con queste premesse, e con la posta in palio altissima, probabilmente potrebbero essere proprio le difese ad avere la meglio sugli attacchi e così, pur lasciando all’undici di casa le maggiori chances di successo (in base a quanto dicono le quote), è forse l’Under 2,5 che potrebbe meritare di essere tenuto d’occhio. Tale esito vale 1.53 per Cplay, 1.52 per Zona Gioco.