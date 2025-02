Pronostico Atalanta-Bologna, chi vincerà tra Gasperini e Italiano? Ecco le quote

Tra campionato e coppe europee non è facile trovare posto per altre competizioni ma questa è la settimana giusta per mandare in onda qualche altro turno dei vari trofei nazionali.

Bergamaschi favoriti

Si gioca, innanzitutto, il primo quarto di finale della Coppa Italia tra Atalanta e Bologna con i rossoblù che hanno eliminato il Monza (4-0) negli ottavi e l’Atalanta che ha invece liquidato il Cesena con un tennistico 6-1.

Al Gewiss Stadium stasera le due formazioni si ritrovano di fronte dopo che lo avevano già fatto, in campionato, a inizio stagione al Dall’Ara. In quella occasione finì 1-1 ma di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. I bergamaschi viaggiano al terzo posto in classifica e in 23 giornate hanno realizzato la bellezza di 49 reti (secondo migliore attacco della serie A) subendone 26. Gli emiliani hanno attraversato qualche momento meno brillante ma sembrano aver comunque ritrovato gioco e risultati. Al momento occupano la posizione numero 7 e hanno messo a segno 35 reti incassandone 27. Per Gasperini non sarà una passeggiata ma, alla fine, sembra avere le carte in regola per avere la meglio. Anche le quote la pensano allo stesso modo con i favori del pronostico indirizzati verso il segno “1”. La vittoria della Dea vale 1.84 per Cplay, 1.83 per Snai e 1.80 per Bwin.