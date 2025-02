Copa del Rey, ecco il pronostico di Atletico Madrid-Getafe

Quarto di finale anche per la Coppa del Re spagnola . In campo Atletico Madrid e Getafe con l’undici del Cholo Simeone che sta andando a vele (quasi) spiegate.

Quanto vale il segno 1 per i bookmaker

Secondo in classifica ne LaLiga è infatti inciampato nell’ultimo periodo tornando alla vittoria dopo aver rimediato soltanto un punto in due gare. Sempre meglio del Getafe che viaggia a tre sole lunghezze dalla zona retrocessione e, probabilmente, avrà altri pensieri per la testa piuttosto che andare aventi in questa competizione.

L’Atletico Madrid ha finora subìto, in 22 giornate di campionato, soltanto 14 reti (miglior difesa del torneo) e, in sintonia con le quote, il segno “1” pare pressoché obbligato. La vittoria dei Colchoneros vale 1.45 per Cplay, 1.44 per Zona Gioco e 1.42 per Snai.