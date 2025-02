Pronostico Leganes-Real Madrid, in campionato un verdetto inappellabile

Anche in Spagna si gioca per il trofeo nazionale e, per la Coppa del Re , stasera è in programma Leganes-Real Madrid .

Leganes-Real, ecco come è finita in campionato

Trascurando gli impegni precedenti (contro avversarie di categoria inferiore) vale la pena ricordare che il Leganes ha eliminato negli ottavi l’Almeria (3-2) mentre l’undici di Ancelotti ha fatto fuori il Celta Vigo (5-2).

Nel match di campionato le “Merengues" hanno espugnato Leganes vincendo per 3-0, un precedente che fornisce anche una chiara indicazione su come potrebbe andare a finire stasera. Ne LaLiga il Real Madrid è primo con ben 50 reti all’attivo e 21 al passivo mentre il Leganes è quart’ultimo) insieme all’Espanyol) con sole 19 reti realizzate e 30 incassate. Nel calcio (e, soprattutto, nelle coppe nazionali) tutto può accadere ma qui appare difficile immaginare che la compagine madridista possa uscire dalla competizione.

In linea con le quote non solo ci sta il segno “2” ma anche “NoGoal” e Over 2,5” hanno ottime chances di rispondere all’appello. Intanto, la vittoria del Real paga 1.51 su Cplay, 1.50 su Snai e 1.48 su Planetwin. L'Over 2,5 è proposto a 1.71 da Cplay, a 1.70 da Bwin e a 1.69 da Zona Gioco. Il No Goal paga 1.86 su Cplay e Betsson, 1.82 su Bwin.