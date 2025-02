Pronostico Newcastle-Arsenal, ecco un esito dalla quota interessante

A differenza di quanto accade nei quarti delle altre competizioni nazionali, in EFL Cup Newcastle e Arsenal giocano il ritorno della semifinale dopo che l’andata, all’Emirates Stadium, si è chiusa con la vittoria dei “Magpies” per 2-0 .

Comparazione quote: segno 2

Un risultato che fa il paio con l’1-0, stavolta in casa, conquistato dal Newcastle in Premier League ai primi di novembre. Un doppio ko che impone ai “Gunners” una netta inversione di tendenza nel match di stasera se vuole andarsi a giocare la finale del 16 marzo a Wembley.

In campionato l’Arsenal sta andando forte (è secondo e solo qualche giorno fa ha battuto il Manchester City 5-1) mentre Tonali e compagni, nelle ultime due in casa, sono stati battuti prima dal Bournemouth e, sabato scorso, dal Fulham. Il segno “2” è difficile ma non impossibile e, ben pagato, intriga anche molto. L'offerta prevista per il blitz dei londnesi è pari a 1.88 su Cplay, a 1.82 su Eurobet e a 1.80 su Planetwin.