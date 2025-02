Pronostico Milan-Roma, chi va in semifinale di Coppa Italia? Cosa dicono le quote

Un pareggio (per uno a uno ) non fa male a nessuno. Milan e Roma si presentano a questo appuntamento dopo aver pareggiato, rispettivamente, nel derby con l’Inter e all’Olimpico con il Napoli .

Milan-Roma finisce in parità? Cosa dicono le quote

I rossoneri sono stati acciuffati nel recupero, i giallorossi hanno acciuffato il pari al 94’. E, come se non bastasse, sempre in campionato, le due squadre si sono affrontate a fine dicembre e come è andata a finire? Semplice... 1-1!

Le ultime cifre pescate dalla serie A riguardano le reti: il Milan, al momento ottavo, ne ha messe a segno 33 e ne ha “prese” 24 mentre la Roma è a quota 34 reti fatte e 29 subìte. Tornando alla Coppa Italia vale la pena ricordare che il Milan ha esordito contro il Sassuolo e ha guadagnato questo quarto di finale battendo i neroverdi 6-1 mentre la squadra allenata da Claudio Ranieri ha fatto fuori la Sampdoria con il risultato di 4-1.

Detto che in caso di parità al 90’ in questa fase del torneo si andrà direttamente ai calci di rigore proprio il segno “X” probabilmente merita di non essere trascurato. Chissà che il biglietto per la semifinale non venga staccato oltre il tempo regolamentare. Il pareggio per Cplay vale 3.40, 3.30 invece per William Hill e 3.25 per Bwin.