Pronostico Valencia-Barcellona, vincono i blaugrana? Il parere dei bookmaker

La quarta e ultima semifinalista della Coppa del Re uscirà dalla sfida del Mestalla tra il decaduto Valencia (penultimo in classifica in campionato) e il Barcellona che, dopo un paio di inattesi ko consecutivi e un pareggio, è sceso al terzo posto ne LaLiga .

Comparazione quote: segno 2

Anche così, però, il passaggio del turno non sembra in discussione. Il Valencia è approdato a questo match eliminando formazioni di categoria inferiore e lo stesso vale anche per i catalani ad eccezione degli ottavi dove ha incontrato e superato (5-1) il Betis. In campionato Valencia e Barcellona si sono già incontrate due volte e in entrambe le occasioni i blaugrana si sono imposti. Con il punteggio di 2-1 all’andata al Mestalla e addirittura 7-1, un paio di turni fa, al nuovo stadio Olimpico Lluis Companys.

Se poi si aggiunge che i blaugrana hanno fin qui messo a segno ben 60 reti (miglior attacco de LaLiga) subendone 24 ecco che il quadro è completo. Le sorprese nelle coppe nazionali non mancano ma qui il segno “2” non sembra in discussione: vale 1.37 per Cplay, 1.35 per Snai e 1.33 per Zona Gioco.