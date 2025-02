Pronostico Fiorentina-Inter, c'è un risultato "mai visto" dai nerazzurri: ecco quale

Sono trascorse nove giornate da quando il match tra Fiorentina e Inter fu interrotto per il malore di Bove dopo 15’ di gioco e stasera la sfida tra viola e nerazzurri riparte da lì e si chiude permettendo di avere una situazione reale in cima alla classifica .

Pareggio al Franchi? Quanto vale per i bookmaker

L’Inter, infatti, è seconda a tre punti dal Napoli capolista mentre la Fiorentina è sesta ma a -3 dalla Lazio che occupa attualmente l’ultimo posto utile per la prossima Champions. I nerazzurri, da quella 14ª giornata, hanno continuato a macinare punti (7 vittorie e 2 pareggi) mentre i toscani hanno attraversato un periodo buio (solo 2 punti dalla giornata 16 alla 21) per poi tornare a vincere nelle ultime due esibizioni.

L’undici di Inzaghi vanta il miglior attacco della serie A (56 reti realizzate) e la seconda miglior difesa (19 reti al passivo) mentre la Fiorentina è a quota 37 reti fatte e 23 subìte.

La formazione guidata da Palladino fa registrare una prevalenza di esiti “Goal” e “Over 2,5” (13 di entrambi in 22 partite di cui ben 8 di ognuno al Franchi) mentre l’Inter gradisce molto l’Over 2,5 (14 all’attivo di cui 7 in trasferta) ma ha fin qui collezionato lo stesso numero (11) di “Goal” e “NoGoal”.

Seppur con questi dati a disposizione l’ultima annotazione statistica riguarda lo... 0-0. Lautaro e compagni in campionato non lo hanno ancora mai fatto registrare (in stagione a reti inviolate è finito solo il match di Champions con il Man City), i viola due volte (a Empoli, era la 6a giornata) e all’esordio al Franchi (contro il Venezia alla 2a giornata). Un eventuale risultato di parità al Franchi (segno X) vale 3.40 per Cplay, Begamestar e Netwin. Il 2 nerazzurro è pagato 1.85 da Cplay, 1.82 da Bwin e 1.75 da Snai.