Pronostico Brescia-Salernitana, le quote dell'anticipo di Serie B

Comparazione quote: Under 2,5

Le “Rondinelle” sono a tre soli punti dai playout, i campani sono addirittura terz’ultimi a -1 proprio dai playout e quindi la cosa più importante per entrambe è non perdere.

Il Brescia non vince in casa dalla 7a giornata (3-2 alla Cremonese), la Salernitana non vince in trasferta dalla 8a (1-0 a Palermo). All’andata finì 0-0, occhio all’Under 2,5... sembra “buono” anche stasera. Messimo due reti totali si giocano a 1.65 su Cplay, a 1.63 su Bwin e Zona Gioco.