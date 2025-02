Pronostico Bayern-Werder, le statistiche dicono Goal e Over 2,5

Si gioca anche in Germania, stasera in campo ci sarà il Bayern Monaco capolista che ospita il Werder Brema .

Show all'Allianz Arena

L'esito della sfida sembra scontato con i bavaresi in grado, sulla carta, di fare un sol boccone dell’undici di Brema. Thomas Muller e compagni sono primi in classifica con sei lunghezze di vantaggio sul Leverkusen (secondo) ma, soprattutto, hanno un attacco micidiale (62 le reti messe a segno dalla corazzata bavarese) e una difesa abbastanza solida (19 reti al passivo).

Due numeri che, sintetizzati, dicono “miglior attacco” e “miglior difesa” della Bundesliga. Il Werder non è a questi livelli ma non va considerato in maniera negativa. Di reti ne fa (34) e ne prende (36) e finora, in trasferta, è rimasto a secco soltanto una volta (0-1 a Francoforte). Entrambe le squadre gradiscono di più l’Over 2,5 e il Goal (15 e 11 i bavaresi, 13 e 12 i loro avversari), due esiti che sembrerebbero buoni anche stasera. Dei due, l'esito meglio pagato è il Goal: si trova a 1.85 sulle lavagne di Cplay e Planetwin, a 1.83 su quella di Bwin.