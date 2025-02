Pronostico Como-Juventus, vince Fabregas o Thiago Motta? Cosa dicono le quote

Si tratta, ovviamente, solo di una constatazione statistica ma, a guardare il cammino della Juventus in questo campionato, si scopre che in una sola occasione ha vinto in trasferta dopo aver conquistato i 3 punti in casa. È accaduto alla 2ª giornata (3-0 a Verona) guarda caso, dopo aver battuto il Como (sempre per 3-0) all’esordio.

Quante reti al Sinigaglia? La migliore quota dell'Under 2,5

Stasera i bianconeri giocano al Sinigaglia (proprio contro il Como) reduci dal successo casalingo sull’Empoli per 4-1. Per la cronaca la “Vecchia Signora” ha vinto in casa contro la Lazio ma poi ha pareggiato a San Siro contro l’Inter, ha battuto il Torino all’Allianz Stadium ma poi ha fatto 0-0 al Meazza con il Milan e infine ha avuto la meglio sul Milan per 2-0 tre turni fa ma ha poi perso a Napoli contro la prima della classe.

Tre precedenti che aggiungono pepe ad un anticipo dove i lariani hanno bisogno di punti per mettere un altro po’ di distanza dalla zona retrocessione (ancora vicinissima) e dove l’undici di Thiago Motta non può permettersi di lasciarne altri per strada se vuole conquistare uno dei posti che regalano la prossima Champions (forse l’ultimo a disposizione, visto il distacco dalle prime tre).

Il Como viene da due ko consecutivi dopo che era riuscito, in casa, a battere nell’ordine Roma, Lecce e Udinese (seppur con in mezzo l’1-2 con il Milan) e, probabilmente, giocherà con l’obiettivo di non prenderle piuttosto che darle. Per le quote ci sono più chances per il “2” ma, forse, potrebbe essere interessante guardare in direzione dell’Under 2,5. E’ una sensazione ma potrebbe anche risultare quella giuSnai.sta. L'Under 2,5 è offerto a 1.75 da Cplay e Begamestar, a 1.73 da Bwin. Il 2 bianconero, invece, si gioca a 2.02 su Cplay, a 2.01 su Zona Gioco e a 2 su Snai.