Chi vince il derby di Madrid? Ecco il pronostico del derby Real-Atletico

Precedenti da Goal

Il Real (nove vittorie e un ko in casa, contro il Barcellona) ospita l’Atletico, che dopo un breve passaggio a vuoto si è ripreso battendo 2-0 il Maiorca. Sono adesso 4 gli Under 2,5 di fila messi insieme dall’Atletico, un dato che mal si concilia con la statistica del Real che al Bernabeu ha fatto registrare l’Over 2,5 in sette occasioni su dieci.

Da sottolineare come gli ultimi otto precedenti tra le due squadre siano terminati con almeno una rete per parte. Un altro esito “Goal” è offerto a 1.67 da Cplay, a 1.65 da Bwin e a 1.63 da Zona Gioco.

L’ultimo successo casalingo dei Blancos contro i Colchoneros risale a dicembre 2021, il ritorno alla vittoria del Real è un’ipotesi offerta a 1.88 da Cplay, a 1.83 da William Hill e a 1,82 da Bwin.