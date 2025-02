Pronostico Empoli-Milan, l'esito che si lascia preferire è...

Sarà la volta buona oppure è stato di nuovo un fuoco di paglia? Gli innesti del mercato di gennaio hanno dato un nuovo equilibrio al Milan o la vittoria di Coppa Italia sulla Roma rappresenta soltanto un altro capitolo dell’andamento a singhiozzo dei rossoneri? La trasferta di oggi pomeriggio a Empoli dovrebbe dare una risposta a questi interrogativi e, evidentemente, lo stato di forma della compagine toscana (modesto, visti i due soli punti conquistati nelle ultime 8 giornate di campionato) di sicuro non aiuta a comprendere come stanno davvero le cose.

Vince il Milan? Ecco la migliore quota per il segno 2

All’andata l’Empoli fu travolto 3-0 e adesso le cose per i toscani non sembra siano migliorate. Viaggiano a ridosso della zona retrocessione, hanno messo a segno soltanto 22 reti in 23 partite anche se nelle ultime 7 ne hanno sempre realizzato almeno una (facendo registrare 7 esiti “Goal” consecutivi).

Il Milan, dal canto suo, di reti ne ha fin qui segnate 33 e, ad eccezione dello 0-2 di Torino con la Juventus nell’ultima trasferta, lontano daSan Siro è sempre andato a segno almeno una volta. Una abitudine che potrebbe continuare anche al Castellani con il “2” che, alla fine, si lascia preferire. Su Cplay e Begamestar la vittoria dei rossoneri si gioca a 1.66, a 1.64 invece su Planetwin e a 1.63 su Bwin.