Pronostico Torino-Genoa, sulla carta un'opzione è piuttosto probabile

Massimo due reti totali? Ecco le quote dell'Under 2,5

Con due vittorie, sei pareggi e una sconfitta i granata e con tre successi, tre pareggi e tre ko i liguri. In campo non ci sono certo due attacchi micidiali visto che quello di casa ha 24 reti all’attivo e 27 al passivo mentre quello ospite di reti ne ha fatte soltanto 21 incassandone 32.

All’andata la sfida si chiuse 0-0 e nelle ultime cinque esibizioni il Torino ha collezionato altrettanti “Under 2,5” per un totale complessivo di questo esito che arriva a 16 (di cui ben 9 in casa) contro i 13 messi insieme dal Genoa (di cui 6 in trasferta). Un esito che sembra star bene anche stasera. Massimo due reti in questa sfida si giocano a 1.45 su Cplay e Sisal, a 1.44 su Bet365.