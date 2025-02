Pronostico Lazio-Monza, spicca uno "zero" in casa biancoceleste: di che si tratta

Nella corsa per un posto nella prossima Champions c'è anche la Lazio di Baroni . Oggi alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza ultimo in classifica, che in trasferta ha vinto solo all'8ª giornata, contro il Verona .

Un'indicazione utile per le scommesse

Sono 42 i punti in classifica per la Lazio, solo 13 quelli racimolati dal Monzache ha alle spalle due ko (senza gol segnati) contro Genoa e Verona. Insomma, il divario è troppo netto per non prendere in considerazione il segno 1 biancoceleste: quota 1.35 su Cplay e Lottomatica, 1.33 su Sisal.

Per gli appassionati di statistiche e in particolar modo "ritardi" vale la pena segnalare che la Lazio non ha ancora mai fatto registrare il parziale/finale X/X. Magari non sarà questa l'occasione per cancellare lo "zero" ma è senza dubbio un'indicazione di cui tener conto in chiave scommesse.