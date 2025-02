Pronostico Siviglia-Barcellona, un'occasione irripetibile per i blaugrana

Il pareggio per 1-1 nel derby di Madrid tra Real e Atletico è il risultato ideale per il Barcellona , che stasera (ore 21) fa visita al Siviglia .

Barça, che macchina da gol!

Una partita di fondamentale importanza dunque per i catalani che, a causa di un blackout che ha portato soltanto un punto in tre partite, sono stati superati dalle due rivali di Madrid e hanno bisogno di andare avanti tutta per cercere di recuperare.

Il Siviglia non sembra avere troppe preoccupazioni e non sembra neanche accampare troppe retese. I blaugrana sono una macchina da gol (solo in campionato ne hanno fin qui realizzati 60) e si può provare a guardare sia in direzione del segno “2” che dell’Over 2,5. Detto che i due esiti si possono legare anche in combo, la vittoria ospite è pagata 1.48 da Cplay, 1.47 da Zona Gioco e 1.45 da Eurobet. L'Over 2,5 invece si trova a 1.44 sulle lavagne di Cplay, Bet365 e Bwin.