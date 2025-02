Pronostico Casertana-Audace Cerignola, ecco i consigli su cosa giocare

Nel girone C di Serie C pure si gioca per la vetta. Complice l’inopinata sconfitta interna di ieri del Monopoli contro il Catania (1- 2) l’Audace Cerignola (che ha gli stessi punti del Monopoli, 48) ha adesso l’opportunità di trovarsi da sola in cima alla classifica.

Comparazione quote: Under 2,5

Per farlo dovrà “solo” non perdere la sua sfida a Caserta contro una formazione che lotta per uscire dalle sabbie mobili dei playout. L’undici campano ha messo insieme 7 punti nelle ultime tre partite ma ha realizzato soltanto 24 reti in 25 giornate. Esattamente quante ne ha incassate l’Audace Cerignola che, al contrario, vanta 40 reti all’attivo (di cui 11 realizzate nelle ultime 5 esibizioni).

Con queste premesse, è ovvio, basterà la doppia “X2” per garantire il primato solitario ai gialloblù con il pareggio che potrebbe andar bene anche alla Casertana visto il valore degli avversari. Il “2” non va però escluso anche se, alla fine, è l’Under 2,5 a non dover essere completamente trascurato. Massimo due reti al Pinto si giocano a 1.55 su Cplay e Netwin, a 1.53 su Zona Gioco.