Pronostico Manchester City-Real Madrid, finale anticipata all'Etihad

Esattamente come è avvenuto nelle ultime tre edizioni della Champions League anche stavolta Manchester City e Real Madrid saranno di fronte per contendersi un posto nel turno successivo.

Etihad tabù per i Blancos

A differenza delle precedenti qui siamo ai sedicesimi di finale con gli spagnoli che sono andati avanti due volte (nelle semifinali a cavallo tra aprile e maggio 2022 più i quarti disputati a aprile 2024) e gli inglesi una (semifinali del maggio 2023).

Allora questo match non poteva mancare e, come la maggior parte delle volte è accaduto, anche stavolta sono da tener d’occhio sia l’Over 2,5 che il “Goal”. La "combo" che lega i due esiti vale 1.58 per Cplay e Begamestar, 1.55 invece per il bookmaker Elabet.

Va detto anche che Manchester rappresenta un tabù per i Blancos, per loro un pareggio (al 90’) e tre sconfitte nelle ultime quattro trasferte all’Etihad. La “rivincita” degli spagnoli, condita dal segno “2” finale, è un’ipotesi offerta a 3.25 da Cplay, a 3.20 da Bwin e a 3.10 da Sisal.